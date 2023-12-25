Лукашенко назвал Борреля дурным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слова Жозепа Борреля о необходимости готовиться Западу к затяжному конфликту с РФ, заявил, что России и Белоруссии не до нового конфликта с НАТО. Его слова приводит ТАСС.

«Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения!» — сказал Лукашенко.

По его словам, если бы Боррель был бы умным, он бы подумал «по-хозяйски».

«Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же, на эти проблемы будем наслаивать новые?» — сказал Лукашенко.

По его словам, «любой бы человек так подумал».

До этого Боррель заявил, что Россия угрожает не только Украине, но и Европе, если европейские страны «не изменят курс быстро», то Москва победит. По его мнению, Путин не пойдет на мирное соглашение, особенно перед выборами в США, «которые могут представить ему гораздо более благоприятный сценарий». Поэтому Европа должна готовиться к конфликту «высокой интенсивности в течение длительного времени».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.