На Украине объяснили отмену визита Умерова во Францию

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил поездку во Францию на конференцию по запуску «Артиллерийской коалиции» в связи с тем, что принимал участие в ставке главнокомандующего. Об этом сообщает военное ведомство страны.

В заявлении отмечается, что на мероприятии в Париже ведомство представляла делегация во главе с замминистра Иваном Гаврилюком.

«Об участии министра обороны было заранее сообщено, что визит может быть перенесен из-за того, что вчера министр обороны участвовал в ставке верховного главнокомандующего», — пояснили в ведомстве.

До этого Agence France-Presse сообщало, что глава министерства обороны Украины Рустем Умеров «по соображениям безопасности» отменил свой визит во Францию.

Ранее стало известно, что Умеров и министр обороны Франции Себастьян Лекорню должны были встретиться в Париже и дать старт конференции по запуску «Артиллерийской коалиции», являющейся одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG). Кроме того, министры должны были посетить французские промышленные предприятия.

Ранее во Франции анонсировали поставку Украине ракет для истребителей.