Во Франции анонсировали поставку Украине ракет для истребителей

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж начнет ежемесячно передавать Украине десятки ракет для истребителей, которые были адаптированы для моделей советского образца. В эфире France Inter он также анонсировал увеличение поставок артиллерийских снарядов на тысячу.

По его словам, речь идет о поставках Киеву ракет средней дальности класса «воздух-земля».

«Нам удалось адаптировать их для применения с самолетами советских моделей, потому что изначально ракеты предусмотрены для применения с истребителями «Rafale» или «Mirage»... Мы будем поставлять ракеты по 50 штук в месяц, начиная с января, в течение 2024 года», — сказал Лекорню.

Кроме того, он заявил, что с января Париж будет передавать Киеву 3000 артиллерийских снарядов ежемесячно, вместо 2000, как было ранее.

До этого Себастьян Лекорню заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не завершилось успехом.

Ранее министр обороны Украины Умеров «по соображениям безопасности» отменил визит во Францию.