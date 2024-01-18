Лавров сообщил о планах посетить Бразилию и ряд стран Латинской Америки

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует посетить Бразилию и ряд латиноамериканских стран в связи с министерской встречей G20 в конце февраля. Об этом министр сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года, его слова приводит агентство РИА Новости.

«Буду в Бразилии снова. Там в конце февраля пройдет министерская встреча «группы двадцати». В связи с этой поездкой мы планируем и посещение ряда других латиноамериканских стран», — заявил Лавров.

До этого Лавров Сергей Лавров заявил, что в число близкого окружения Российской Федерации входят Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии отношений не только по двусторонним каналам, но и с региональными структурами, которые созданы многими из партнеров страны.

2 января стало известно, что Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе по интеграции страны в объединение.

Ранее в МИД РФ заявили, что США и Британия «заказывают музыку» для Европы.