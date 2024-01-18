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В МИД РФ заявили, что США и Британия «заказывают музыку» для Европы

Лавров: США не позволят Европе иметь стратегическую автономию

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Francis Mascarenhas/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не позволят Европе иметь стратегическую автономию. Его слова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году передает ТАСС.

«И сейчас американцы с англичанами заказывают музыку для Европы. Стыдно континентальной так называемой Европе и всем этим разговорам от ваших соседей из Франции, что Евросоюз будет биться за стратегическую автономию. Никто вам этой стратегической автономии не предоставит, я вас заверяю», — сказал министр.

В конце декабря Лавров заявлял, что Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой «до основания», но в то же время не готов уважать интересы российского народа. По его словам, американское руководство до сих пор отрицает возможность формирования многополярного мира. Как сказал глава внешнеполитического ведомства, США продолжают мыслить в категориях собственных исключительности и превосходства над другими державами.

16 января вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Евросоюз столкнулся с проблемами в мировой экономике из-за собственного высокомерия.

Ранее в ЕС приступили к реализации предложения по конфискации замороженных активов РФ.

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