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В Германии предрекли медленный, но верный конец армии Украины

Spiegel: ВСУ грозит медленный, но верный конец

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Thomas Peter/Reuters

На фоне трудностей с согласованием в конгрессе США новой помощи Украине украинским войскам грозит «медленный, но верный конец». Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

«В то время как украинским войскам грозит медленный, но верный конец в их оборонительной борьбе с российскими военными, переговоры республиканцев и демократов в Вашингтоне о дальнейшей поддержке страны, похоже, продвигаются с трудом», — говорится в сообщении издания.

По оценке издания, «очевидно, что для Киева ситуация вряд ли может быть более угрожающей», чем на данный момент.

Дополнительные материалы и деньги для Украины в большем объеме теперь «не могут поступать снова», пока это не разрешат сенат и Палата представителей США, констатирует газета.

До этого германский бундестаг большинством голосов проголосовал против резолюции о поставке дальнобойных авиационных крылатых ракет Taurus Киеву, которая была подготовлена фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, опасаясь остаться один на один в «противостоянии» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, потребовал от Европейского союза увеличить помощь Украине.

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