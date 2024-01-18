Шольц призвал ЕС увеличить помощь Украине, испугавшись России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, опасаясь остаться один на один в «противостоянии» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, потребовал от Европейского союза увеличить помощь Украине. Об этом сообщает Politico.

В газете утверждается, что победа бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на праймериз в Айове накануне сделала более реальным предположение, что «Европе придется самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если он снова станет президентом США».

«Столкнувшись с этой опасностью, Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры Евросоюза активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным», — отмечается в публикации.

Politico указывает, что немецкий канцлер все чаще выражает свое разочарование по поводу уровня военной помощи, которую страны Евросоюза предоставляют Украине. Авторы подчеркивают, что самым большим вызовом безопасности европейских стран со времен Холодной войны является пугающая перспектива необходимости финансировать и вооружать Киев без поддержки Вашингтона, которая рискует обнажить политические линии разлома в Евросоюзе.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден по телефону обсудил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем поддержку Украины.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.