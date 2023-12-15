Глава Еврокомиссии заявила, что прием Украины в ЕС станет инвестицией в безопасность

Будущее членство Украины в ЕС станет инвестицией в безопасность и демократию в Европе. Такую мысль высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Мы приняли решение начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией <…>. Новое расширение ЕС станет инвестицией в стабильность, в безопасность, в процветание, а это большая инвестиция в демократию в Европе, которая будет сильна и едина», — сказала фон дер Ляйен, подводя итоги саммита ЕС.

14 декабря Европа приняла решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Вопреки ранее принятой процедуре, решение было принято не единогласно: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время голосования вышел из зала.

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что этот случай создает негативный прецедент.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что при необходимости Венгрия сможет остановить прием Украины в ЕС.