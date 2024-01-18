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В США заявили о провале усилий Запада по сохранению глобального морского порядка

WSJ: стремление Запада сохранить глобальный морской порядок провалилось

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Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

Усилия Запада по сохранению глобального морского порядка провалились, мало стран присоединились к операции США в Красном море. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Усилия Запада по сохранению глобального морского порядка не увенчались успехом… Кажется, ничего не работает», — констатирует издание.
Иллюстрируя тезис, газета обращает внимание на ряд факторов, которые говорят о провале Западе в сфере «глобального морского порядка». Например, у берегов Филиппин китайские суда «натыкаются» на филиппинские суда снабжения и используют против них водометы, а Китай развивает собственную флотилию.

Кроме того, по данным издания, за последние три года Иран атаковал около двух десятков торговых судов в Ормузском проливе.

По оценке газеты, «прискорбно, что так мало стран присоединились к Prosperity Guardian (операция США в Красном море против хуситов «Страж процветания» — прим. ред.).

До этого министр иностранных дел России Сергей Лаврова заявил, что США вместе с союзниками растоптали все нормы международного права ударами по Йемену.

Ранее в США назвали виновника атак хуситов в Красном море.

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