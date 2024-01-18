В канцелярии Туска прокомментировали задержание экс-замглавы МИД Польши

Глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец заявил, что действующее правительство привлекает людей к ответственности в соответствии с буквой закона, комментируя задержание экс-замглавы МИД Петра Вавжика из-за визового скандала. Он отметил, что степень вины Вавжика определит суд, сообщает РАР.

«Если будут собраны доказательства, то ждем решения суда. В такой ситуации наши предшественники посадили бы такого министра на полгода-год… Мы привлекаем к ответственности любого, в то же время мы никого не унижаем, применяя букву закона. Если он виновен, то это решит суд, и он [Вавжик] будет отбывать наказание», — сказал Грабец.

До этого Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-заместителя главы МИД страны Петра Вавжика в рамках расследования дела о незаконной выдаче виз мигрантам. Позже его отпустили под залог.

По версии правоохранителей, Вавжик превысил свои должностные полномочия, нарушив порядок регистрации и оборота документов. Его обвиняют во вмешательстве в работу для ускорения выдачи виз и распространении информации, которая составляет профессиональную тайну.

Летом в Польше разразился визовый скандал. По версии следствия, заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик подготовил план облегченной выдачи шенгенских виз временным работникам из 20 стран, из-за чего в страну въехали около 400 тыс. иностранцев. Отвечающего за консульские вопросы Вавжика отстранили 31 августа. Известно, что по делу проходят семь человек, трое из которых арестованы. Их подозревают в ускорении выдачи рабочих виз за определенную плату, по данным Генпрокуратуры республики.

Ранее сообщалось, что арестованного экс-главу МВД Польши будут заставлять есть.