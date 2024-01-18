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Политолог допустил, что Трамп не выполнит предвыборные обещания по Украине

Политолог Шлепченко: Трамп может не выполнить предвыборные обещания по Украине

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Charlie Neibergall/AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может не выполнить свои предвыборные обещания поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение озвучил обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко. Он напомнил, что в 2016 году Трамп пообещал договориться с президентом России Владимиром Путиным, но вместо этого принял закон «О противодействии противникам США посредством санкций», который сейчас используют демократы.

«Поэтому не надо смотреть на этого товарища через розовые очки. Как говаривал Император Александр III, у России только два союзника: ее армия и флот», — сказал Шлепченко.

Он допустил, что после победы Трамп может разблокировать снабжение Киева.

Газета Wall Street Journal писала, что следующему президенту Соединенных Штатов необходимо будет решать проблему дефицита федерального бюджета США, проводя политику, направленную на стимулирование экономического роста страны.

Отмечается, что, по данным Бюджетного управления Конгресса США, в первом квартале 2024 финансового года дефицит федерального бюджета составил $509 млрд. Эта сумма на $87 млрд больше, чем дефицит, зарегистрированный за тот же период прошлого финансового года.

Ранее Трамп заявил, что экономика США является хрупкой, ее крах может произойти в течение года.

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