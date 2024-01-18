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В Азербайджане предложили ввести санкции против Франции

В Парламенте Азербайджана предложили ввести санкции против Франции

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Depositphotos

Комитет по международным отношениям в парламенте Азербайджана призвал ввести санкции в отношении Франции за антиазербайджанскую деятельность в ответ на документ французского Сената о санкциях против Баку. Об этом сообщается на сайте Комитета.

В заявлении говорится, что в случае обнаружения любые активы чиновников Франции в Азербайджане должны быть заморожены, все экономические отношения с Парижем — прекращены.

Также в Комитете призвали выдворить из Азербайджана все французские компании, в том числе Total, запретить им участие в проектах по госзаказу.

Кроме того, комитет поручил министерству иностранных дел Азербайджана предпринять шаги по признанию независимости Канаки, Маохи Нуи и Корсики.

В конце прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с 2020 года по настоящее время руководство Франции занимает «деструктивную и провокационную» позицию по отношению к азербайджанской республике и даже помогало Армении по вопросу Нагорного Карабаха.

18 января Сенат Франции принял резолюцию, которая призывает Европейский союз (ЕС) ввести санкции против Азербайджана. В документе подчеркивается, что Азербайджан должен понести ответственность за действия на территории Карабаха в 2023 году.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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