Спикер палаты представителей США раскрыл, о чем часто говорит с Трампом

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон признался, что часто обсуждает с экс-президентом США Дональдом Трампом кризис на южной границе страны. Об этом Джонсон заявил в интервью Fox News.

«Мы с ним довольно часто говорили об этом… То, что я сказал президенту Байдену сегодня в Белом доме, — это то же самое, что я говорил ему с тех пор, как мне вручили молоток, чтобы стать спикером, и это наша граница, наша национальная граница, это национальная безопасность», — заявил Джонсон.

Последний раз Джонсон разговаривал с Трампом в понедельник вечером, и тот призвал спикера палаты представителей «противостоять компромиссам».

До этого президент США Джо Байден в среду, 17 января, провел встречу с лидерами сената и палаты представителей конгресса, чтобы обсудить с ними свои запросы в области национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю.

Участниками мероприятия стали лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер меньшинства в палате Хаким Джеффрис.

Ранее в конгрессе США оценили прогресс по пограничному соглашению.