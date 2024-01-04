В конгрессе США оценили прогресс по пограничному соглашению

Лидер демократического большинства в верхней палате парламента США Чак Шумер заявил о прогрессе по пограничному соглашению, которое могло бы разблокировать дальнейшую помощь Украине со стороны Вашингтона. Его слова приводит The Hill.

«Мы добиваемся прогресса. Мы стали ближе, чем были, но это очень трудный вопрос, и есть еще другие проблемы, которые предстоит решить», — заявил Шумер.

По его словам, каждому придется приложить усилия, чтобы добиться результата.

Ранее сообщалось, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом надеется, что конгресс США одобрит выделение дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине в январе, однако «время не на стороне» Вашингтона в этом вопросе.

До этого лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер предложил спикеру палаты представителей республиканцу Майку Джонсону отложить каникулы ради утверждения финансовой помощи Украине.

Ранее в США заявили, что приоритет безопасности границ над иностранной помощью не обсуждается.