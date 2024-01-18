ХАМАС отреагировал на решение США признать хуситов террористами

Радикальное палестинское движение ХАМАС назвало решение Соединенных Штатов о повторном внесении йеменской военизированной группировки хуситов «Ансар Аллах» в список террористических организаций аморальным и политизированным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот аморальный и политизированный шаг еще раз доказывает приверженность администрации [американского президента] экспансионистской повестке в Палестине и регионе», — говорится в сообщении.

В ХАМАС также выразили надежду, что попытки Вашингтона сдержать поддержку арабских стран палестинцам не увенчаются успехом.

В американской администрации накануне пояснили, что внесли хуситов из Йемена в список террористических организаций в связи с продолжающимися атаками на суда в Красном море и Аденском заливе.

В ночь на 12 января США и Британия атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене.

Ранее в Пентагоне заявили, что хуситы сохранили возможности для нападений.