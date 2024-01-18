Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ХАМАС отреагировал на решение США признать хуситов террористами

ХАМАС: решение США признать хуситов террористами аморально и политизировано

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС назвало решение Соединенных Штатов о повторном внесении йеменской военизированной группировки хуситов «Ансар Аллах» в список террористических организаций аморальным и политизированным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот аморальный и политизированный шаг еще раз доказывает приверженность администрации [американского президента] экспансионистской повестке в Палестине и регионе», — говорится в сообщении.

В ХАМАС также выразили надежду, что попытки Вашингтона сдержать поддержку арабских стран палестинцам не увенчаются успехом.

В американской администрации накануне пояснили, что внесли хуситов из Йемена в список террористических организаций в связи с продолжающимися атаками на суда в Красном море и Аденском заливе.

В ночь на 12 января США и Британия атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене.

Ранее в Пентагоне заявили, что хуситы сохранили возможности для нападений.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами