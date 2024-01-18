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Зеленский: Трампу следует сначала думать, а потом говорить

Зеленский нагрубил Трампу, комментируя слова об окончании конфликта на Украине

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-главе США Дональду Трампу следует сначала думать, а потом уж говорить. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Давосе, видео которой офис украинского президента Зеленского разместил в своем YouTube-канале.

Комментируя заявления Трампа о быстром завершении конфликта на Украине в случае его избрания президентом США и о том, что он находится в хороших отношениях с главой России Владимиром Путиным, Зеленский привел слова своего отца, который всегда говорил, что сначала думать, а потом говорить.

Одновременно с резким высказыванием в адрес Трампа Зеленский отметил, что в случае победы экс-президента на будущих выборах в США, в Киеве готовы работать со всеми.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что имеет прекрасные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

До этого Дональд Трамп заявлял, что планирует разрешить украинский конфликт всего за сутки с помощью Путина.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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