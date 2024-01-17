Польша планирует увеличить производство боеприпасов для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что новое правительство страны изучает варианты того, как можно производить больше боеприпасов и военной техники для Украины. Его слова с Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе приводит Reuters.

«Мы смотрим на все вопросы, связанные с Украиной, свежим взглядом. Мы изучаем, какие у нас есть возможности производить больше боеприпасов и снаряжения, а также то, что у нас еще есть на складах», — сказал Сикорский.

По его словам, Польша пытается убедить союзников в том, что стоимость сдерживания России в случае, если она победит на Украине будет гораздо выше, чем стоимость снабжения Киева вооружением.

Ранее Радослав Сикорский провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Майклом Раундсом, в ходе которой призвал Вашингтон к дальнейшей всесторонней поддержке Украины.

До этого Сикорский призывал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России.

Ранее в Польше увеличили объемы производства тротила для Украины.