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Китай отклонил просьбу Украины о встрече на форуме в Давосе

Politico: Китай отклонил просьбу Украины о встрече Зеленского и Ли Цяна в Давосе

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Arnd Wiegmann/Reuters

Пекин отклонил просьбу Киева о встрече главы Украины Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но президент Владимир Зеленский отправился домой, не получив желаемой встречи, что стало ударом по Киеву», — говорится в тексте.

По данным высокопоставленного чиновника США, Пекин отклонил просьбу Киева о встрече во время нахождения делегаций на форуме в Швейцарии. Другой представитель Вашингтона заявил, что Китай отказался от каких-либо контактов с представителями Киева после того, как Москва призвала «прекратить дипломатические контакты с Украиной».

В то же время чиновник из Евросоюза отметил, что политическое объединение призывало Китай к прямым контактам с Зеленским, так как встреча с премьером Ли Цяном «была бы положительным шагом».

Представитель Украины в беседе с Politico опроверг эту информацию, заявив, что «в расписании делегации не было встречи с китайскими чиновниками и что Киев никогда о ней не просил».

До этого Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в урегулировании конфликта по так называемой «формуле мира».

Ранее Китай заявил о готовности работать с Украиной над развитием отношений.

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