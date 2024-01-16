Китай заявил о готовности работать с Украиной над развитием отношений

Китай готов работать с Украиной над развитием двухсторонних отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет ТАСС.

Она пояснила, что КНР готова работать с Украиной над важным консенсусом, которого достигли главы двух государств, а также содействием развитию двухсторонних отношений.

Мао Нин также заявляла, что Пекин готов продолжать играть роль в содействии решению кризиса на Украине. Представитель МИД Китая подчеркнула, что суть позиции Пекина по украинскому кризису заключается в содействии примирению и проведению переговоров.

До этого агентство Bloomberg писало, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на полях Всемирного экономического форума в Давосе намерен передать президенту Украины Владимиру Зеленскому желание Вашингтона о том, чтобы Киев перешел к обороне. При этом Зеленский едва ли хотел бы публично об этом говорить, но смысл подобного решения понимает.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.