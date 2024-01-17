Во Франции раскритиковали иск ЮАР в суд ООН из-за действий Израиля в Газе

Недавно назначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж не поддерживает иск Южно-Африканской Республики в Международный суд ООН против Израиля из-за действий в секторе Газа. Его слова приводит AFP.

Об этом глава МИД Франции заявил, выступая в парламенте. По словам Сежурне, обвинения ЮАР в сторону Израиля «переходят моральные границы».

«Понятие геноцида нельзя использовать в политических целях», — подчеркнул Сежурне.

29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. ЮАР считает, что действия Израиля носят геноцидный характер, поскольку совершаются с намерением уничтожить палестинцев как группу.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в геноциде. Он заявил, что «Государство Израиль обвиняют в геноциде, в то время как оно борется с геноцидом».

11 января Международный суд ООН начал двухдневные слушания по иску ЮАР против Израиля. 11 января на заседании выступила южноафриканская делегация, 12 января — израильская. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее постпред Израиля предложил судить ООН в Гааге.