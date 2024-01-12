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Постпред Израиля предложил судить ООН в Гааге

Постпред Израиля предложил ООН сесть на скамью подсудимых суда в Гааге

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Mike Segar/Reuters

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что организацию необходимо судить на Международном уголовном суде в Гааге в качестве соучастника нападений палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

«Именно ООН должна сидеть на процессе в Гааге за то, что закрыла глаза», — заявил он.

По его словам, организация выступила соучастником создания туннелей ХАМАС в Газе, а также использования международной помощи для производства ракет.

Он отметил, что иск ЮАР к Израилю по обвинению в геноциде «демонстрирует, как ООН и ее институты стали оружием в руках террористических организаций».

Представляющий еврейское государство адвокат Гилад Ной заявил на слушании, что Израиль просит Международный суд ООН отказаться от рассмотрения поданного ЮАР иска о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Адвокат отметил, что речь идет о широкомасштабном вооруженном конфликте, который ведет к трагическим последствиям для гражданского населения с обеих сторон.

Ранее экс-премьер Израиля отреагировал на иск ЮАР в ООН из-за действий в Газе.

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