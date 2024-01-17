Экс-премьера Пакистана обвинили в заключении незаконного брака

Суд в Пакистане обвинил бывшего премьера страны Имрана Хана, который находится под стражей, и его супругу в заключении незаконного брака. Об этом пишет газета The Express Tribune.

«Суд первой инстанции во вторник предъявил бывшему премьер-министру Имрану Хану и его жене Бушре Биби обвинения в незаконном браке», — говорится в тексте.

Как отмечается в материале, заявление в суд подал бывший муж Биби Хавар Манека. Он обвинил бывшую жену в том, что она вышла замуж за Хана не соблюдая обязательную паузу между браками, а также в половой связи до замужества.

Следующее слушание пройдет 18 января, на нем будут присутствовать свидетели обвинения, пишет The Express Tribune.

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