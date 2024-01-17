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В Иране предупредили Нетаньяху, что война не решит ближневосточную проблему

В МИД Ирана предупредили Нетаньяху, что он не спасет заложников продолжая войну

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MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил, что продолжение военных действий между Израилем и ХАМАС не позволит урегулировать кризис в регионе. Об этом он заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен понимать, что продолжение боевых действий не решит конфликт в регионе. Таким методом также не получится уничтожить ХАМАС и освободить удерживаемых в секторе Газа заложников, подчеркнул Абдоллахиан.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с палестинским радикальным движением ХАМАС продлится до 2025 года.

Политик также согласился пересмотреть структуру министерства обороны Израиля, которая в том числе оказывает финансовую помощь эвакуированным жителям приграничных районов.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Ранее Китай призвал к созыву масштабной мирной конференции по Ближнему Востоку.

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