В Египте указали на риск появления новых фронтов на Ближнем Востоке

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке в регионе может появиться сразу несколько фронтов. Его слова приводит ТАСС.

«Военная эскалация в регионе может разрастись на несколько фронтов», — заявил президент Египта.

Чтобы избежать подобного развития событий он призвал к прекращению огня на территории сектора Газа и немедленной поставке гуманитарной помощи в анклав.

Абдель Фаттах ас-Сиси заверил, что Египет продолжит прилагать усилия для облегчения гуманитарного кризиса и снижения напряженности в регионе.

До этого министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что его страна «глубоко обеспокоена» ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке, так как последствия боевых действий между Израилем и ХАМАС распространяются по всему региону.

«Мы глубоко обеспокоены региональной безопасностью… Свобода судоходства в Красном море касается всех нас. Мы считаем, что приоритетом должна быть деэскалация – деэскалация в Красном море и во всем регионе», — сказал он.

Ранее события в Газе сравнили с бомбардировками Дрездена во время Второй мировой.