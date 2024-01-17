Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Египте указали на риск появления новых фронтов на Ближнем Востоке

Президент Египта ас-Сиси указал на риск появления новых фронтов в регионе

close
100%
Jacquelyn Martin/Reuters

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке в регионе может появиться сразу несколько фронтов. Его слова приводит ТАСС.

«Военная эскалация в регионе может разрастись на несколько фронтов», — заявил президент Египта.

Чтобы избежать подобного развития событий он призвал к прекращению огня на территории сектора Газа и немедленной поставке гуманитарной помощи в анклав.

Абдель Фаттах ас-Сиси заверил, что Египет продолжит прилагать усилия для облегчения гуманитарного кризиса и снижения напряженности в регионе.

До этого министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что его страна «глубоко обеспокоена» ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке, так как последствия боевых действий между Израилем и ХАМАС распространяются по всему региону.

«Мы глубоко обеспокоены региональной безопасностью… Свобода судоходства в Красном море касается всех нас. Мы считаем, что приоритетом должна быть деэскалация – деэскалация в Красном море и во всем регионе», — сказал он.

Ранее события в Газе сравнили с бомбардировками Дрездена во время Второй мировой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами