События в Газе сравнили с бомбардировками Дрездена во время Второй мировой

Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что гуманитарный кризис, разворачивающийся в секторе Газа, «хуже, чем то», что происходило в немецком Дрездене во время бомбардировок со стороны союзников в период Второй мировой войны. Своим мнением он поделился в эфире CNN.

«Если я использую для вас слово Дрезден, Германия, вы думаете об ужасающих разрушениях этого города во время Второй мировой войны. То, что происходит в Газе сейчас за три месяца, хуже, чем то, что происходило в Дрездене за два года. Это катастрофа», — заявил Сандерс.

Он отметил, что Израиль имел право отреагировать на атаку ХАМАС 7 октября, однако не имел права начинать войну против целого народа.

«Но у вас нет права начинать войну против целого народа, женщин и детей, и конгресс США должен действовать, потому что большая часть этих разрушений осуществляется с помощью оружия, поставляемого Соединенными Штатами Америки», — заявил Сандерс.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS заявил, что США обсуждают с властями еврейского государства снижение интенсивности боевых действий в секторе Газа.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся из региона, где активно обсуждал с властями Израиля переход к операциям меньшей интенсивности.

Ранее в конгрессе США призвали прекратить «аморальное» финансирование Израиля.