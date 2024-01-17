В Польше раскрыли приоритеты своего председательства в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в рамках председательства его страны в Европейском союзе (ЕС) в 2025 году главной задачей станет укрепление евроатлантического единства. Его слова с Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе передает ТАСС.

«Среди наиболее приоритетных задач, которые мы обозначили на этот период, значится укрепление евроатлантического единства», — сказал Дуда.

По его словам, тесные связи Европы и Соединенных Штатов в экономической сфере показали эффективность в период пандемии. Евроатлантическое единство имеет фундаментальное значение для безопасности Запада, подчеркнул президент Польши.

Кроме этого, он обозначил приоритетами страны во время председательства принятие новых стран в Евросоюз, а также усиление энергетической безопасности.

До этого генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что за время конфликта на Украине ни НАТО, ни Европейский союз не выработали стратегии, которая позволила бы противостоять России.

По его словам, сейчас именно Россия ведет гибридное наступление на Украине, у российской стороны нет значительных проблем, в том числе из-за уверенности в неспособности Запада ей противостоять.

Скшипчак также высказал мнение, что все меньше политиков по мере продвижения армии России на поле боя высказываются за поддержку Украины. Генерал подчеркнул, что это худший из возможных сценариев для находящихся на фронте украинских бойцов.

Ранее в Польше указали на «полное вырождение» Евросоюза.