В ЕС упрекнули Германию за одностороннее обещание помощи Украине

Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон раскритиковал Германию одностороннее обещание помощи Украине в размере $ 7,6 млрд. Слова Бретона приводит газета Telegraph.

«Сегодня мы видим, что Германия пытается действовать в одиночку, она никого не обманула и, в частности, пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира», — заявил Бретон.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден по телефону обсудил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем поддержку Украины.

Проведенные между Байденом и Шольцем телефонные переговоры являются частью тесной координации Вашингтона и Берлина по ряду важных вопросов, в том числе и поддержки Киева.

В правительстве Германии заявляли, что Берлин в 2024 году окажет Украине военную помощь на сумму в более чем €7 млрд.

Ранее в ФРГ ответили на вопрос об экстрадиции в Киев украинских призывников.