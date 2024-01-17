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В ФРГ ответили на вопрос об экстрадиции в Киев украинских призывников

В Германии подняли вопрос о правовой основе экстрадиции призывников с Украины

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Thomas Peter/Reuters

Федеральный суд Германии заявил о недопустимости экстрадиции, если она может привести к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу в условиях, когда отказ от нее будет означать наказание. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на документы, опубликованные немецким бундестагом.

Также парламентскому статс-секретарю Минюста ФРГ Бенджамину Штрассеру был задан вопрос депутатом бундестага от «Альтернативы для Германии» Уве Шульцом о возможной экстрадиции украинских призывников в возрасте от 25 до 60 лет на Украину для участия в боевых действиях.

Штрассер ответил, что решение о допустимости экстрадиции основывается на Европейской конвенции о выдаче и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, которые не применимы к военным преступлениям.

Кроме того, Федеральный суд указал на право отказа от военной службы с оружием, которое оправдывает недопустимость экстрадиции, если она приведет к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу сразу после отбытия наказания за преступление.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 ноября мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 14 февраля 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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