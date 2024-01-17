В МИД РФ рассказали, когда будет подписан новый договор между Россией и Ираном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что новый межгосударственный договор между Россией и Ираном планируют подписать при личной встрече президентов двух стран Владимира Путина и Эбрахима Раиси. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проект нового межгосударственного договора между Россией и Ираном находится в завершающем этапе согласования», — поделилась Захарова.

По ее словам, документ охватит весь комплекс российско-иранских отношений и на официальном уровне закрепит стратегический характер партнерства Москвы и Тегерана.

До этого политический обозреватель Андрей Перла заявлял в эфире Tsargrad.tv, что мир окончательно поделился на блоки. Таким образом он прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в Москве

Перла добавил, что США окончательно утратили мировое господство.

Ранее в Иране отметили неспособность США навязать миру свой порядок.