В Косово рассказали, зачем им нужны американские ракеты

Министр обороны Косово Эюп Македончи заявил, что поставка противотанковых ракет Javelin на сумму $75 млн получит одобрение конгресса США, системы приобретены для защиты Косово. Слова министра обороны приводит агентство Bloomberg.

«Все эти системы приобретены для того, чтобы создать достаточные возможности для защиты Косово в случае вторжения или любой другой угрозы», — заявил Македончи.

До этого государственный департамент США одобрил возможную продажу непризнанной республике Косово противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму $75 млн.

Вашингтон может продать Приштине 246 ракет Javelin и 24 облегченные прицельно-пусковые установки, а также сопутствующее оборудование.

В конце декабря сообщалось, что власти США направят десятки солдат из Национальной гвардии штата Айова в Косово в рамках миссии НАТО.

Ранее в Косово попросили США о помощи из-за России.