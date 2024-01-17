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Макрона уличили в использовании лозунга правого политика

Le Point: президент Франции Макрон использовал лозунг правого политика Земмура

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Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон использовал лозунг бывшего оппонента на президентских выборах, ультраправого французского политика, лидера политической партии «Реконкиста» Эрика Земмура «Чтобы Франция оставалась Францией!». Об этом пишет французская газета Le Point.

«Этот лозунг уже прозвучал и среди крайне правых. Эрик Земмур фактически использовал его во время своей президентской кампании в 2022 году», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Макрон обратился к этому лозунгу на пресс-конференции во вторник. Более того, в рамках того же мероприятия французский сериал, пишет издание, «не пощадил крайне правых, особенно «Национальное объединение»».

Как пишет газета, упомянутым лозунгом также пользовался французский политик, лидер партии «Республиканцы» французский политик, лидер партии «Республиканцы» Эрик Сьотти.

До этого Макрона обвинили в осквернении флага Франции новогодней речью.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Макрон «целует Си Цзиньпина в задницу».

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