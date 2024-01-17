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В США рассказали, как Израиль может потерпеть стратегическое поражение в Газе

WSJ: прекращение огня в секторе Газа станет стратегическим поражением Израиля

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Ohad Zwigenberg/AP

Прекращение огня в секторе Газа на фоне вытеснения местных жителей на юг позволит палестинскому движению ХАМАС набрать силы, что может стать стратегическим поражением Израиля. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Почти два миллиона перемещенных гражданских лиц вытесняются на все меньшее количество квадратов на шахматной доске Газы. ХАМАС может двигаться вместе с ними. Кульминацией процесса может стать прекращение огня, которое пощадит мирное население, но также позволит ХАМАС выжить и восстановиться, что станет стратегическим поражением Израиля», — говорится в сообщении издания.

При этом отмечается, что, с другой стороны, такое развитие событий, наоборот, может привести к «еще большей кровавой бойне, чем на севере» анклава.

Издание напоминает, что «прогресс Израиля на юге застопорился», поскольку вооруженные силы приближаются к «населению перемещенных палестинцев, которым некуда бежать».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с палестинским радикальным движением ХАМАС продлится до 2025 года.

Ранее МИД Палестины призвал признать «террористами» израильских поселенцев.

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