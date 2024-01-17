В США оценили возможность прямого конфликта с Ираном

Иран стремится избежать прямого вооруженного столкновения с США, выступающие на его стороне вооруженные группировки поддерживают сектор Газа в рамках палестино-израильского конфликта, однако «не пересекают красных линий» США, поэтому прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Тегераном вряд ли стоит ожидать. Об этом заявил бывший посол США в Йемене Джеральд Файерстайн, его слова приводит издание Washington Post.

«Их (Ирана. — Прим. ред.) партнер по «оси сопротивления» защищает палестинцев, но не пересекает американские красные линии… Это вряд ли приведет нас к прямому конфликту с Ираном, поэтому каждый может жить на том уровне, на котором он находится сейчас», — заявил Файерстайн.

Он указал на тот факт, что ливанская группировка «Хезболла», крупнейший и наиболее могущественный «прокси» Ирана, в последние месяцы не использовала всю мощь своего ракетного арсенала против Израиля.

Кроме того, по его словам, поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке и Сирии регулярно атакуют военные объекты США в обеих странах, но эти атаки носят «ограниченный ущерб».

До этого сообщалось, что на американской военной базе Хемо на севере сирийской провинции Хасеке проводят эвакуацию из-за неоднократных атак со стороны иракских групп сопротивления.

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