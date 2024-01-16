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Премьер Катара рассказал, как разрядить обстановку на Ближнем Востоке

Премьер Катара Аль Тани: деэскалация в Газе решит другие проблемы в регионе

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Shutterstock

Решение палестино-израильской проблемы повлечет за собой деэскалацию в других частях ближневосточного региона, в частности на юге Красного моря, где хуситское движение «Ансар Аллах» в Йемене подверглось ударам со стороны Запада. Об этом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил премьер Катара Мохаммед Бен Абдулрахман Аль Тани, его слова приводит агентство Reuters.

«Нам нужно решить центральную проблему, которой является сектор Газа, чтобы разрядить обстановку во всем остальном... если мы просто сосредоточимся на симптомах и не будем заниматься реальными проблемами, (решения) будут временными», — заявил он.

По мнению шейха Мохаммеда, удары США и Великобритании по хуситам создают «высокий риск дальнейшей эскалации и дальнейшего расширения» конфликта.

Отмечается, что йеменская группировка хуситов, поддерживаемая Ираном, с ноября нападает на суда в Красном море, идущие по маршруту, на который приходится около 12% мировых судоходных перевозок, в попытке поддержать палестинцев в войне с Израилем.

Форум в Давосе проходит с 15 по 19 января.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Ранее американский сенатор Берни Сандерс заявил, что гуманитарный кризис, разворачивающийся в секторе Газа, «хуже, чем то», что происходило в немецком Дрездене во время бомбардировок со стороны союзников в период Второй мировой войны.

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