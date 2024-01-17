Посол РФ рассказал, как в США будут голосовать на выборах президента России

Голосование на грядущих выборах российского президента пройдет в США 17 марта на трех участках. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По его словам, планируется, что участки будут открыты в посольстве России в Вашингтоне, а также в российских генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас).

Как заявил дипломат, график работы участков будет опубликован позднее на информационных ресурсах загранучреждений РФ.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

В день проведения выборов участки будут работать с 8:00 до 20:00. Первыми откроются участки в самых восточных регионах России, последними — в самых западных. Избирателю при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, будут выдаваться бумажные бюллетени. В ряде регионов планируется проведение дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.