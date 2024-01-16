Путин заявил, что незаметно бывает в Кронштадте

Президент России Владимир Путин рассказал, что ему нравится в Кронштадте, где периодически бывает незаметно. Об этом глава государства заявил на встрече с главами муниципальных образований субъектов России, передает РИА Новости

«То, что в Кронштадте у нас все развивается, я знаю, бываю там иногда так незаметно», — сказал он.

Путин добавил, что ему нравится Кронштадт, и он там бывает с удовольствием.

До этого глава Санкт-Петербурга Александр Беглов представил достижения города в День региона на выставке «Россия». По его словам, впервые с петровских времен обновляется Кронштадт.

30 ноября в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский форум по развитию патриотического туризма, в котором приняли участие музейные работники, руководители туристических агентств, образовательных центров и представители органов власти.

Ранее Путин прокомментировал обращение во время прямой линии с отказом голосовать за него.