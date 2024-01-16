В Сербии сторонники оппозиции вновь собрались на протест

Несколько сотен сторонников оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» устроили первую после двухнедельного перерыва акцию протеста в центре сербской столицы у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на центральной улице Краля Милана протестующие перекрыли проезжую часть. Они расположились между РИК и президентским дворцом. Организаторы акции установили сцену, с которой должны обратиться лидеры оппозиционного движения.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивают акции за пересмотр итогов голосования. 25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию Белграда, а 29 декабря они перекрыли улицу в центре города.

РИК после жалоб на проведение выборов 17 декабря назначила повторное голосование на парламентских выборах в Сербии 30 декабря на 35 избирательных участках (всего в стране их около 8,3 тысячи).

На следующий день президент Сербии Александр Вучич заявил, что революция в Сербии невозможна, так как граждане страны выразили свою поддержку правящей коалиции по итогам повторного голосования на некоторых избирательных участках.

Ранее в Сербии заподозрили Германию в причастности к протестам в Белграде.