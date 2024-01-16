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Путин встретился с руководителями МИД РФ и КНДР

Песков: Путин встретился в Кремле с главами МИД России и КНДР

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провел встречу с главами внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые провели переговоры в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Путин принял в Кремле руководителя северокорейского внешнеполитического ведомства Цой Сон Хи.

До этого стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил цветы коллеге из Северной Кореи Цой Сон Хи, встречая ее в Доме приемов МИД РФ.

Лавров ранее заявил, что Россия высоко ценит поддержку со стороны Корейской Народно-Демократической Республики в контексте специальной военной операции на Украине. Он отметил, что Москва тесно и плодотворно сотрудничает с Пхеньяном на площадке ООН и других многосторонних организаций.

Также он заявил, что политика США и их сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не помогает решению проблем в регионе. Он указал, что российская сторона призывает отказаться от шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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