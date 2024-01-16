В ЕС встревожены возможной победой Трампа на выборах

Перспектива прихода экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом тревожит официальные лица в ЕС, в Евросоюзе опасаются нарушения торговли и европейской безопасности. Об этом пишет американская газета Politico.

«Перспектива второго срока Трампа тревожит чиновников в столицах ЕС с тех пор, как стало ясно, что он снова будет баллотироваться в Белый дом, на фоне опасений, что он нарушит торговлю и лишит США поддержки усилий по обеспечению европейской безопасности», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что премьер Бельгии Александр Де Кроо является ключевой фигурой в европейской политике в этом году, поскольку его страна будет председательствовать в Совете ЕС в течение следующих шести месяцев. Как пишет издание, предупредил Де Кроо в начале года, что Европа «должна быть готова остаться в одиночестве», если Дональд Трамп вернется в Белый дом.

До этого сообщалось, что Евросоюзу понадобилось создать общий оборонный фонд в размере €100 млрд, потому что есть вероятность остаться без поддержки США при возвращении к власти Дональда Трампа.

10 января сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп в частной беседе с представителями Евросоюза предупреждал, что США не станут помогать ЕС, если на него нападут.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред в ООН Никки Хейли заявила, что американская поддержка Украины предотвращает конфликт России со странами НАТО.