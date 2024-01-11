В США рассказали, как Вашингтон предотвращает войну с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред в ООН Никки Хейли заявила, что американская поддержка Украины предотвращает конфликт России со странами НАТО. Ее слова в ходе предвыборных дебатов передает РИА Новости.

По словам Хейли, Россия якобы заявляла, что после «захвата» Украины следующими будут страны НАТО — Польша и страны Балтии. Политик отметила, что это вовлекает США в войну и сейчас речь идет о ее предотвращении.

«Если победит Россия, победит Китай. Есть причина, почему тайванцы хотят, чтобы мы помогали украинцам — это потому, что они знают, что если Украина победит, Китай не будет вторгаться в Тайвань», — сказала Хейли.

До этого заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Китай и Россия развертывают средства, которые могут быть использованы против GPS и других систем в космосе, чтобы ослабить американский военный потенциал.

10 января сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп в частной беседе с представителями Евросоюза предупреждал, что США не станут помогать ЕС, если на него нападут.

Агентство Bloomberg писало, что решение Китая сосредоточить экономические усилия на производстве, а не на секторе недвижимости может привести к торговым войнам между этой страной с США, европейскими и другими государствами.

Ранее в Пентагоне заявили, что РФ и Китай развертывают средства противодействия GPS.