Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин прокомментировал депортацию россиян из стран Балтии

Путин заявил, что депортация россиян из Латвии затрагивает безопасность России

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Депортация россиян из стран Балтии затрагивает безопасность Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», передает ТАСС.

«То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских странах, когда россиян выбрасывают за кордон. Это же очень серьезные вещи, которые напрямую затрагивают безопасность нашей страны», — сказал он.

Накануне посольство России в Латвии сообщило, что около 800 российских пенсионеров могут депортировать из республики.

До этого военный пенсионер Борис Катков, которого депортировали власти Латвии спустя 57 лет жизни в этой стране, заявлял, что в скором времени власти начнут высылать и других россиян.

Он добавил, что в ближайшее время собирается вывезти из страны свою семью, многие члены которой являются полноправными гражданами Латвии. Катков добавил, что России следует принять меры для спасения соотечественников.

Ранее из Индонезии депортировали двух россиян за обнаженную фотосессию на священном дереве.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами