Путин прокомментировал депортацию россиян из стран Балтии

Депортация россиян из стран Балтии затрагивает безопасность Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», передает ТАСС.

«То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских странах, когда россиян выбрасывают за кордон. Это же очень серьезные вещи, которые напрямую затрагивают безопасность нашей страны», — сказал он.

Накануне посольство России в Латвии сообщило, что около 800 российских пенсионеров могут депортировать из республики.

До этого военный пенсионер Борис Катков, которого депортировали власти Латвии спустя 57 лет жизни в этой стране, заявлял, что в скором времени власти начнут высылать и других россиян.

Он добавил, что в ближайшее время собирается вывезти из страны свою семью, многие члены которой являются полноправными гражданами Латвии. Катков добавил, что России следует принять меры для спасения соотечественников.

Ранее из Индонезии депортировали двух россиян за обнаженную фотосессию на священном дереве.