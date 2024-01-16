Путин прокомментировал обращение во время прямой линии с отказом голосовать за него

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил граждан за критику, отметив, что нерешенных вопросов в стране еще много и над ними нужно работать. Так глава государства прокомментировал одно из обращений во время прямой линии с отказом голосовать за него на предстоящих выборах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, во время прямой линии он старался смотреть на экраны, но не успевал отреагировать на одно сообщение, ведь за ним сразу же поступали другие вопросы. Президент подчеркнул, что в конце того сообщения было написано: «Не буду за вас голосовать».

Путин отметил, что обратная связь очень важна, а нерешенных проблем в России гораздо больше, чем решенных.

Он добавил, что правительству еще многое необходимо сделать. При этом, по мнению, главы государства, нельзя воспринимать болезненно любую критику, а нужно воспринимать ее как руководство к действию и быть благодарными людям за то, что они обращают внимание на нерешенные вопросы.

До этого Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями заявил, что у государства нет оснований полагать, что придется сокращать бюджет, предназначенный для сферы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.