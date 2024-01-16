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Путин рассказал о фальсификации прошлых выборов в США

Путин заявил о фальсификации прошлых выборов в США через голосование по почте

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ рассказал о фальсификации прошлых выборов в США с помощью голосования по почте. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению российского президента, можно «сфальсифицировать все».

«Так, как в Соединенных Штатах фальсифицировали предыдущие выборы. Через голосование по почте, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за $10 бюллетени, вписывали и без наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики», — объяснил глава российского государства.

До этого американист Дмитрий Дробницкий заявлял, что внутренняя напряженность в США на фоне президентской кампании будет расти. По его словам, демократы не смогут отстранить от выборов бывшего президента США Дональда Трампа, так как это путь к эскалации. Повторить опыт голосования по почте также не получится, подчеркнул эксперт.

Ранее в США объяснили популярность Трампа.

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