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Путин сообщил, что выставку «Россия» на ВДНХ могут продлить

Путин заявил, что выставку «Россия» на ВДНХ могут продлить на летний период

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Пресс-служба «Роснефти»

Работу выставки-форума «Россия» на ВДНХ могут продлить и после 12 апреля — на летний период. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин во время общения с главами муниципальных образований субъектов РФ, передает ТАСС.

Глава российского государства выразил сожаление, что эта выставка закончится.

«Я пока еще никому не говорил, но я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период. Большое количество людей приезжает в Москву, миллионы людей с удовольствием придут», — сказал он.

16 января премьер России Михаил Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке «Россия» на территории ВДНХ в Москве.

До этого сообщалось, что петербургский стенд на выставке «Россия» посетило рекордное количество гостей. За 3 недели гостями экспозиции Северной столицы стали почти 322 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что новогодние мероприятия 31 декабря на выставке «Россия» посетили более 120 тысяч человек.

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