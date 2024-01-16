Граждане Молдавии жили бы лучше, если бы не политика президента страны Майи Санду, направленная на конфронтацию с РФ, в Молдавии в результате такой политики растут цены на газ, электричество и бензин. Об этом заявила муниципальный советник от молдавской партии «Возрождение» Диана Чебаненко, ее слова приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«Если бы Санду сохраняла нейтралитет и не шла на конфронтацию с Российской Федерацией, что сейчас чувствует каждый гражданин страны (это – и цена на газ, на электричество, на бензин), то мы бы все сейчас жили намного лучше. Мы все помним об уровне прошлогодней инфляции, которая была более 30%, это – тоже «заслуга» PAS. Это был наихудший результат по Европе», — заявила Чебаненко.

По ее словам, Россия всегда была другом для Молдавии, относилась «как к своим братьям». «У нас всегда были добрососедские, братские отношения», — добавила Чебаненко.

До этого министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность из-за информации о планах властей Молдавии содействовать на своей территории инструкторам НАТО в подготовке украинских военнослужащих.

Ранее посла Молдавии вызвали в МИД России.