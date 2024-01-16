Трамп после победы в Айове прибыл в суд Манхэттена по делу о клевете

Экс-президент США Дональд Трамп после победы на кокусах в Айове прибыл в суд Манхэттена для начала процесса по иску о клевете, поданному против него писательницей Джин Кэрролл. Об этом сообщает американский портал Axios.

«Только что одержавший решающую победу на кокусах в Айове бывший президент Трамп прибыл во вторник в зал суда Манхэттена для начала гражданского процесса по иску о диффамации, поданному писательницей Э. Джин Кэрролл», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что он уже был признан виновным в клеветнических высказываниях, которые он сделал в адрес Кэрролл, когда отрицал обвинения в изнасиловании в 2019 году, поэтому «присяжным предстоит определить, сколько он должен Кэрролл в качестве компенсации ущерба».

Как пишет портал, слушания во вторник знаменуют собой начало второго гражданского процесса, с которым сталкивается Трамп в связи с иском Кэрролл о клевете.

Жюри присяжных в США сделало вывод в прошлом году, что экс-президент страны Дональд Трамп домогался Кэрролл, но не насиловал ее.

Согласно вердикту присяжных, Трамп ответственен за клевету в рамках соответствующего иска об изнасиловании и должен выплатить обвинившей его Кэрролл примерно $5 млн, в том числе, в качестве возмещения ущерба за домогательства.

Трамп заявлял, что решение в отношении него по делу об обвинениях в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл и клевете на нее является «позором» и «охотой на ведьм».

Ранее Трамп рассказал, какие у него отношения с Путиным.