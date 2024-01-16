Трамп рассказал, какие у него отношения с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что имеет прекрасные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал своим сторонникам после победы на праймериз Республиканской партии в штате Айова.

«У меня с Путиным замечательные отношения, мы отлично ладим», — сообщил Трамп.

Он отметил, что «это хорошо, а не плохо».

Также во время выступления в Айове экс-президент США заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны. По словам политика, он ее предотвратит. Трамп также выразил мнение, что этот конфликт в случае его начала не будет представлять собой привычное поле битвы между армиями и военной техникой двух противников. По его словам, это событие будет «гораздо масштабнее», чем Первая и Вторая мировые войны.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с военными корреспондентами, что в случае наступления третьей мировой войны не победит никто, в том числе и США.

Ранее разведчица перечислила ошибки Байдена перед Путиным.