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В Крыму заявили о планах США развернуть в Одессе свой флот

Крымский парламентарий Константинов: США рассчитывает развернуть в Одессе флот

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Yulii Zozulia/Global Look Press

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Соединенные Штаты сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот, передает РИА Новости.

«Если Одесса останется под контролем киевского режима, то не нужно быть великим прогнозистом, что как только стабилизируются отношения, весь флот США будет там, и мы потеряем Черное море стратегически», — уверен он.

Константинов добавил, что допустить присутствия в Черном море военного флота стран, которые не относятся к Черноморскому региону, недопустимо. По его словам, также нельзя допустить развертывание американских военных баз на территории Украины.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер предположил, что Украина может лишиться еще нескольких городов, включая крупнейшие административные центры по типу Одессы.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал ошибкой вхождение Одессы и Николаева в состав Украины, призвав освободить эти города в ходе специальной военной операции.

Ранее в Запорожской области предложили провести референдумы «в исторически русских городах», оказавшихся в составе Украины.

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