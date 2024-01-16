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Путин призвал контрольные органы помогать людям

Путин: контрольные органы должны не «хватать и не пущать», а помогать людям

Контрольным органам нужно не «хватать и не пущать», а помогать людям не совершать ошибок на местах. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России, передает ТАСС.

Глава российского государства назвал контрольно-надзорную деятельность очень важным направлением.

«Здесь важно не хватать и не пущать, не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать людям на местах не делать этих ошибок», — сказал он.

Также Владимир Путин рассказал о смысле служения Родине. Он заявил, что благополучие родной страны, будущее детей являются смыслом служения Родине.

Президент России поздравил всех победителей и лауреатов премии. «Служение» является данью уважения людям, которые решают важные задачи для жителей городов и поселков в России.

На этом же мероприятии Путин признался, что его поражают сила духа и глубокое осознание патриотизма защитников Отечества.

Ранее Путин назвал глав новых регионов «стальными людьми».

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