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Президент Израиля поедет в Давос с семьями израильских заложников

Times of Israel: президент Израиля Герцог поедет в Давос с семьями заложников

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог возьмет с собой на Всемирный экономический форум (ВЭФ), проходящий в Давосе, семьи заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает израильская газета Times of Israel со ссылкой на офис главы государства.

«Офис президента Исаака Герцога официально объявляет, что завтра он вылетит на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария, и возьмет семьи заложников, удерживаемых ХАМАС», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что президент на встречах с мировыми лидерами обратит внимание участников форума на «гуманитарные усилия, предпринимаемые Израилем» на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

До этого посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов заявил, что никаких подвижек в освобождении израильтян, взятых в плен боевиками палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября, на фоне продолжения боевых действий в секторе Газа нет.

Ранее в Израиле заявили, что продолжат войну с ХАМАС до поднятия группировкой белого флага.

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